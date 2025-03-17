Политолог Дубравский ответил, почему Трамп не отменит решения Байдена о помилованиях

По словам политтехнолога Павла Дубравского, американский лидер Дональд Трамп не сможет отменить указ бывшего главы Белого дома Джо Байдена о помилованиях, поскольку они были осуществлены в соответствии с конституционным правом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что высказывания Трампа о недействительности помилований направлены на последовательное разрушение наследия его предшественника.

По мнению политолога, об этом говорит и конфликт Трампа с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, произошедший на переговорах в Белом доме. Американский лидер оскорблял Байдена и заявлял, что предшественник за три года не продвинулся в решении украинского кризиса.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отсутствии военных сил в подписанных Байденом помилованиях.