Политолог Дудчак определил вероятность остановки прямой помощи США Украине

По информации американских СМИ, в понедельник, 3 марта, президент США проведет со своими ключевыми помощниками по нацбезопасности встречи, на которых будут рассмотрены меры по приостановке или отмене американской помощи Украине. По словам политолога Александра Дудчака, глава Белого дома Дональд Трамп обладает рядом рычагов давления на Киев для того, чтобы принудить Незалежную к нужным для Штатов шагам. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что это довольно серьезная угроза со стороны Трампа и его команды. Это касается его ранних заявлений о том, что Европа должна взять на себя ключевую тяжесть затрат по указанному конфликту.

При этом, по мнению эксперта, американский ВПК в ближайшие десять лет останавливаться не станет, поскольку покупать оружие у Штатов для Киева продолжат европейские страны. Трамп подобную схему видит прагматичной.Он отметил, что не исключено, что Международный валютный фонд может вдруг пересмотреть условия кредитования, и американцы потребуют возврата долгов. Если Киев заявит, что денег нет, им просто отправят пакет документов, который они должны подписать, никаких переговоров по данному поводу не будет.

Ранее сообщалось, что на Украине закончились запасы снарядов из США для тяжелых самоходных гаубиц.