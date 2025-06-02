Политолог Юрий Светов заявил в беседе с Инфо24, что Россия не откажется от переговоров в Стамбуле, несмотря на серию терактов, совершенных Украиной накануне встречи.

По словам эксперта, Киев специально спланировал атаки на пять аэродромов и подрыв железнодорожных мостов, чтобы продемонстрировать Западу свою способность наносить удары по России и попытаться усилить свои позиции за столом переговоров.

Светов считает, что провокации преследовали три цели: показать Западу возможности Украины, оказать давление на Москву и поднять боевой дух украинского общества.

«В Киеве предполагают, что достижение этих трех целей позволит им вести переговоры в Стамбуле с позиции силы», — отметил Светов.

Светов также подчеркнул, что Россия не рассматривает переговоры как единственный способ достижения своих целей. Диалог будет продолжен, но, по словам эксперта, капитуляция украинского руководства была неизбежной.

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