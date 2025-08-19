Ключевым достижением последних дипломатических контактов стало повышение уровня представительства сторон, что усиливает давление на киевский режим. Как отмечает депутат Госдумы Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, долгое время манипулировавший темой переговоров с Россией, теперь вынужден действовать в условиях жестких внешних ограничений. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, активная позиция Дональда Трампа, нацеленного провести переговоры до конца августа, делает трехсторонний формат все более вероятным. В отличие от Киева, балансирующего между указаниями западных кураторов и страхом перед обвинениями в срыве мирного процесса, Россия сохраняет четкие и последовательные условия урегулирования.

Парламентарий отметил, что украинское руководство лишается возможности использовать переговоры как инструмент пропаганды, вынужденно переходя к конкретным обсуждениям. Нежелание Зеленского идти на прямой диалог теперь блокируется давлением со стороны западных партнеров, заинтересованных в скорейшем разрешении конфликта.

По его мнению, международное сообщество постепенно отказывается от игры в односторонние уступки России. Формируется новая переговорная архитектура, где украинская сторона не сможет бесконечно затягивать процесс манипуляциями и риторическими увертками. Реальная дипломатия начинает преобладать над пропагандистскими шоу.

