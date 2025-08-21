Верховная рада Украины обсуждает юридически бессмысленную инициативу по административному перераспределению территорий ЛНР и ДНР в соседние области. Как отмечает политолог Александр Дудчак в комментарии для Life.ru, этот шаг не имеет ни правового обоснования, ни практической значимости.

Эксперт поясняет, что речь идет лишь о формальном изменении внутреннего административного деления территории, которая исторически называлась Украиной. Подобные решения напоминают сохранение украинскими властями институтов прокуратуры и представительства президента в Крыму — они существуют лишь в воображении киевского режима и не отражают реального положения дел.

По его словам, попытки административного маневрирования не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции. Российская сторона не считает решения нынешней украинской власти легитимными и не будет учитывать их при планировании дальнейших действий.

Эксперт подчеркнул, что инициатива Верховной Рады остается исключительно внутренним делом Украины и не имеет практических последствий. Как отмечает Дудчак, Россия может спокойно наблюдать за этими процессами, поскольку они не влияют ни на оперативную обстановку, ни на юридический статус освобожденных территорий.

Ранее политолог Павлив заявил, что Киев может вывести войска из части ДНР.