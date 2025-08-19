Политолог оценил территориальный вопрос по Украине на сегодня

По информации политтехнолога Михаила Павлива, украинское руководство может пойти на вывод своих войск с отдельных территорий Донбасса и ЛНР. Это ключевое решение, которое обсуждалось во время недавних переговоров в Вашингтоне и фактически предопределяет территориальное урегулирование конфликта. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт отмечает, что Украина вряд ли получит аналог американо-израильского договора о безопасности. Более вероятен вариант, близкий к Стамбульским договоренностям 2022 года, где гарантами выступят несколько стран. Именно этот вопрос, по мнению Павлива, стал главной темой переговоров Зеленского с Трампом и европейскими лидерами.

По его мнению, такое развитие событий свидетельствует о поиске компромиссных решений после изменения военно-политической обстановки. Готовность Киева к территориальным уступкам указывает на переход от военного противостояния к политическому диалогу.

Политолог подчеркнул, что, если договоренности реализуются, это может стать поворотным пунктом в конфликте. Однако окончательный статус территорий и механизмы безопасности еще предстоит определить. Успех переговоров будет зависеть от способности сторон найти баланс между реализмом и принципиальными позициями.

Ранее сообщалось, что Киев допустил признание российского контроля над новыми территориями.