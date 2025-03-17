Сегодня состоится телефонный разговор президентов России и США. Об этом журналистам сообщил сам Трамп на борту президентского самолета во время перелета из Флориды в Вашингтон. По словам политолога Александра Дудчака, ожидать громких новостей после беседы Трампа и Путина не стоит. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что условия нашей стороны уже неоднократно оговаривались и остаются неизменными – для прекращения конфликта следует устранить его первопричины. В свою очередь Трамп хочет уговорить Путина согласиться на прекращение огня, поскольку это даст возможность Штатам сохранить подконтрольный режим в Незалежной. В целом в ходе разговора маловероятно, что речь пойдет о каких-либо уступках.

По мнению эксперта, российские войска сегодня продвигаются практически на всех направлениях фронта. При этом представители США, включая Трампа и членов его администрации, пытаются давить на жалость и какие-то гуманистические подходы, стараясь убедить Москву в необходимости вначале прекратить боевые действия, и уже после обсуждать условия мира. Тем не менее у российского лидера в этом отношении абсолютно железная логика.

Он отметил, что подконтрольный режим в Незалежной необходим Вашингтону для того, чтобы они могли получать украинские ресурсы безвозмездно и практически без затрат. При этом президент РФ уже предложил Вашингтону инвестировать и совместно разрабатывать полезные ископаемые на территории нашей страны, включая новые регионы.

Ранее в Вашингтоне сообщили о скором мире на Украине.