В Вашингтоне сообщили о скором мире на Украине

Мирная договоренность по украинскому противостоянию как никогда близко, и стороны практически ее достигли. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, когда давала комментарии по поводу грядущего диалога главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Левит уточнила, что о предстоящем разговоре руководитель Штатов сообщил прошедшей ночью, когда летел из Флориды.

«Мы находимся на десятиярдовой отметке мира и еще никогда не были так близки к достижению этой цели», — сообщила Левитт во время брифинга.

Давая комментарий на вопрос о возможности введения ограничений в отношении РФ, если диалог Путина и Трампа не оправдает ожиданий Вашингтона, Левитт сказала следующее: «Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо. Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу».

Ранее информацию о грядущем диалоге между Трампом и Путиным подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.