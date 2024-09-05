Политолог Дудчак пояснил, почему оба министра иностранных дел Украины являются мажорами

По словам политолога Александра Дудчака, и бывший глава украинского внешнеполитического ведомства, и нынешний являются типичными карьерными дипломатами, тем не менее между ними имеется разница. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что они оба карьерные мажоры, имеющие дипломы об высшем образовании в сфере международных отношений. Однако Сибига всю жизнь провел на дипломатической службе, тем не менее в отличие от Кулебы, он даже был назначен в 2021 году на должность заместителя руководителя Офиса Ермака.

По мнению эксперта, недавняя поездка Ермака в Вашингтон вполне могла быть связана с получением определенных «инструкций» по поводу кадровых перестановок в Киеве. Тем не менее даже после данных перемен никаких изменений в политике в целом не предвидится.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что отставки в правительстве Украины объясняются ультиматумом США.