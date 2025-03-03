Франция и Великобритания разработали план, согласно которому на территории Незалежной следует ввести временный мораторий на боевые действия. Перемирие будет действовать в отношении энергетической структуры, полетов и передвижения по морю. Политолог Александр Дудчак рассказал, удастся ли Брюсселю реализовать указанные планы без одобрения Вашингтона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, никакого отношения к практике бредовые европейские планы отношения не имеют. Кроме того, России важно не просто прекратить боевые действия, а ликвидировать причины конфликта, то есть сделать долгосрочный мир, а ввод миротворческих войск является движением в противоположном направлении.

Эксперт добавил, что на данный момент Европа не является ключевым бенефициаром разрешения украинского конфликта. В целом государства-члены Евросоюза находятся в затруднительном положении, а конфронтация с администрацией Трампа не способствует усилению объединения.

По его мнению, пока никаких изменений не наблюдается. Боевые действия ведутся, украинские войска получают деньги и вооружение, режим получает на поддержание существования нужные суммы от Оттавы и Брюсселя. Возможно, и у Европы имеется задача дотянуть до промежуточных выборов США в надежде на то, что глубинное государство добавит Трампа и сможет внести какие-то корректировки в его политику.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сообщили о планах вооружать Украину и после завершения конфликта.