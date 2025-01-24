Политолог Дудчак считает, что погружение в проблему украинского конфликта у Трампа поверхностно

Через два дня после официальной инаугурации Дональд Трамп опубликовал в соцсетях ряд призывов, посвященных урегулированию конфликта в Незалежной, прежде всего он призвал «Владимира путина остановить нелепую войну». Политолог Александр Дудчак дал оценку данному инциденту. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ультиматум Трампа говорит о том, что человек не погружен в тему, а импровизация связана с тем, что ему нужно что-то сказать по данному поводу.

Эксперт добавил, что, пока Вашингтон будет ставить ультиматумы, Вооруженные Силы РФ станут решать поставленные задачи, которые никто не отменял. К тому же ранее российский лидер четко заявил, что новые территории РФ не будут служить предметом торга.

По его мнению, этот план Трампа несерьезен, поскольку это выставление неадекватных требований к нашей стране.

Президент США призвал Россию закончить СВО.