Визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который киевский режим пытался представить историческим событием, обернулся дипломатическим провалом. Американская сторона продемонстрировала сдержанность, отказавшись от громких заявлений о поддержке и поставках дальнобойных ракет «Томагавк». Как отметил политолог Александр Дудчак, символика приема говорила сама за себя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, отсутствие официальной встречи в аэропорту, где Зеленского встречал лишь собственный экипаж, и галстук цвета российского флага у министра обороны США стали красноречивыми деталями. Эти элементы показали настоящее место украинского лидера в американской внешнеполитической иерархии.

Эксперт отметил, что поведение Дональда Трампа стало логическим следствием его подхода к международным отношениям. Президент США традиционно демонстрирует особое отношение к лидерам, которые проявляют характер и самостоятельность. Отсутствие этих качеств у Зеленского предопределило холодный тон переговоров и отсутствие конкретных договоренностей по военной помощи.

По его мнению, итогом визита стало четкое понимание, что Вашингтон не намерен идти на уступки Киеву в ущерб собственным интересам. Отказ от поставок «Томагавков» с формулировкой «они нужны самим США» показал приоритеты американской администрации. Украинскому руководству пришлось столкнуться с суровой реальностью: без реальных рычагов влияния и политического веса их риторика остается без ответа.

