Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште породила осторожные прогнозы среди политических аналитиков. Хотя саммит может создать дипломатический импульс, кардинального прорыва в урегулировании украинского конфликта ожидать не стоит. Как пояснил политолог Дмитрий Журавлев, основное препятствие заключается в конституционных ограничениях обеих сторон. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Россия не может отказаться от включенных в ее состав территорий, тогда как Украина лишена возможности их официально признать. Единственной рабочей формулой могло бы стать фактическое, но не юридическое признание нынешних границ по варианту, ранее предложенному Италией.

Эксперт добавил, что следствием этих правовых противоречий становится проблема гарантий безопасности. По мнению эксперта, единственной реальной гарантией может стать размещение российских войск вдоль новой границы с правом на защиту суверенитета. Перемирие же опасно возможностью использования паузы Киевом для наращивания военного потенциала. Участие западных миротворцев также не выглядит жизнеспособным решением из-за их предвзятой позиции в конфликте.

По его мнению, итогом саммита, вероятно, станет декларация о намерениях, а не конкретное решение. Для настоящего прорыва Украина должна быть готова к кардинальным уступкам, чего в текущей политической ситуации ожидать невозможно. Тем не менее, сам факт прямых переговоров лидеров России и США создает важный прецедент для дальнейшего диалога, минуя искаженную информацию украинской стороны.

