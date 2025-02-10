По словам политолога Александра Дудчака, Штаты продолжают политику, по которой бремя финансовой помощи Киеву перекладывается с Вашингтона на страны Старого Света. Таким образом глава Белого дома Дональд Трамп планирует извлечь выгоду для своего государства через продажу европейским союзникам оружия. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что Штаты настроены на получение прибыли от происходящего в Незалежной за счет военного производства. На фоне помощи киевскому режиму европейские государства станут вынуждены закупаться у Вашингтона и пополнять свои запасы за счет американских товаров.

По мнению эксперта, безопасность в странах Старого Света по формуле Трампа означает рост накоплений на складах вооружений, расширение военных расходов прежде всего на закупки оружия у США.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил ЕС ультиматум по закупкам энергоресурсов.