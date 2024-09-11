Политолог Дугин дал оценку выступлению Камалы Харрис на дебатах

По словам политолога Александра Дугина, выступление вице-президента США Камалы Харрис на дебатах с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом выставило ее «законченной дебилкой». Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что победа Харрис сыграла бы на руку Москву, погрузив американское общество в гражданскую войну, однако подобное слабое выступление не подтолкнет американцев голосовать за нее.

По мнению эксперта, Харрис проиграла не столько Трампу, сколько Байдену.

Он пояснил, что Камала Харрис представляет левый фланг Демократической партии США, наиболее омерзительное отребье, и ее победа была бы нам на руку: придут левые ультра-ЛГБТ*, ультра-BLM, начнется гражданская война, и от России отстанут. И в целом ее сложно назвать очень агрессивной проукраинкой.

Ранее политолог Юрий Светов дал оценку дебатам Трампа и Харрис.

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