Британские СМИ напомнили о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку его власть держится исключительно на военном положении. Политолог Наталья Елисеева рассказала, каковы шансы у Зеленского продержаться на посту президента Незалежной еще какое-то время и кем его могут заменить западные кураторы. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По ее словам, вопрос замены Зеленского обсуждается достаточно давно,наиболее частооб этом говорили на фоне конфликта с Залужным.Теперь данный вопрос снова актуальный, поскольку Берлин высказал достаточнонегативную позицию в отношенииКиеваи продолжения поставок вооружения.

Эксперт спрогнозировала, что на смену нынешнему украинскому лидеру может прийти Арсен Аваков, однако у него давно уже руки в крови, так как он имеет связи с террористическими батальонами, с националистами, в целом проводил довольно жестокую политику.

По ее мнению, на смену Владимиру Зеленскому поставят человека, который не связан в полной мере с верхушкой украинской власти. Кроме того, для западных кураторов не имеет значения легитимность Зеленского, однако он достаточно давно не устраивает их и не слушается их.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москве не кстати начинать переговоры после атаки ВСУ на Курскую область.