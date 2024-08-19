Помощник президента Ушаков: Москве не надо начинать переговоры после событий в Курской области

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Москве было бы совершенно не кстати начинать переговоры с Киевом после ее так называемой авантюры в Курской области. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что при этом мирные инициативы, которые выдвинул российский лидер Владимир Путин, не аннулированы.

По мнению Ушакова, продолжительность паузы неизвестна, так как все зависит от ситуации на фронте, включая и Курскую область.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о срыве переговоров между Украиной и Россией.