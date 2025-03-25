Политолог Еловский назвал причины большой длительности переговоров США и России в Эр-Рияде

По словам политолога Дмитрия Еловского, обычно переговоры иностранных делегаций проходят по определенному графику и останавливаются с целью сверки позиций государств, но в случае переговорного процесса по украинскому конфликту свою роль играет тот момент, что американский лидер Дональд Трамп весьма подгоняет процесс, чтобы продемонстрировать результаты к 20 апреля. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в крайнем случае Трампу необходимо показать хотя бы прогресс.

По мнению эксперта, в отличие от американской делегации российская никуда не торопится, однако использует подобные длительные переговоры в своих целях. Для Москвы это отличный случай посмотреть на оппонентов, воспользоваться их усталостью и потерей концентрации, оценить их возможности в подобной экстремальной ситуации.

Ранее военный эксперт Рожин пояснил отсутствие информации о ходе российско-американских переговоров.