Военный эксперт Рожин пояснил отсутствие информации о ходе российско-американских переговоров

Военный эксперт Борис Рожин пояснил отсутствие информации о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, это свидетельствует о том, что обе стороны относятся к вопросам секретности довольно внимательно. Штаты тоже не выдают конкретики, так как мы видим стремление глобалистов сорвать встречу всеми силами. Обе стороны не хотят давать дополнительные рычаги воздействия и поводы для ударов по переговорному треку.

Ранее депутат Чепа назвал ключевые ожидания от переговоров России с США в Эр-Рияде.