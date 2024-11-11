Политолог Еловский назвал причины необходимости скорейшего звонка трампа Путину

По словам политолога Дмитрия Еловского, вновь избранный президент США Дональд Трамп должен в ближайшем времени позвонить президенту РФ Владимиру Путину, поскольку урегулирование украинского конфликта является главным для переопределения нового мироустройства, которое стартовало еще до выборов в Штатах. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что мир перестал быть однополярным, поэтому после вступления в должность Трамп станет проводить консультации с ключевыми игроками в этом новом глобальном соглашении.

По мнению эксперта, у Москвы в этом контексте особая роль, поскольку именно российский лидер окончательно добил однополярный мир и является важным переговорщиком с КНР, Индией, Турцией и прочими странами.

Ранее блогер Кухаркин дал оценку статье одного из американских СМИ о разговоре Трампа и Путина.