Политолог Марков определил формат переговоров Трампа и Путина

По словам политолога Сергея Маркова, переговоры советников российского и американского лидеров уже состоялись. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что при этом президенты обеих держав вполне могли находиться рядом со своими советниками и беседа велась по громкой связи.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался раскрыть, когда и как он общался с Путиным.