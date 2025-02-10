Политолог Марков определил формат переговоров Трампа и Путина
Политолог Марков заявил, что переговоры прошли между советниками Путина и Трампа
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По словам политолога Сергея Маркова, переговоры советников российского и американского лидеров уже состоялись. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что при этом президенты обеих держав вполне могли находиться рядом со своими советниками и беседа велась по громкой связи.
Ранее сообщалось, что Трамп отказался раскрыть, когда и как он общался с Путиным.