По словам политолога Дмитрия Еловского, желание Германии выдвинуть на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН Анналену Бербок вполне очевидно, поскольку она является самой подходящей кандидатурой для левоглобалистских элит: беспринципна, адаптивна и активно игнорирует национальные интересы своей страны, однако в указанный процесс могут вмешаться Штаты. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что есть и альтернативный вариант развития ситуации. Так, Трамп весьма горд, чтобы не ждать личного обращения Бербок, в котором она была бы готова «преклонить колени и поклясться в верности» для получения его одобрения. Тем не менее она в конечном итоге его предаст, так как позиция левоглобалистов заключается в том, что «Трампы» приходят и уходят в то время, как надгосударственные структуры вечны и находятся в их власти.

Ранее Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН.