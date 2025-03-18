Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН

Решение выдвинуть министра иностранных дел ФРГ Аннулену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций является очень странной идеей. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Ранее западная пресса сообщила, что правительство ФРГ хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Генассамблеи ООН. Ею станет Бербок, которая покинет пост главы внешнеполитического ведомства. Захарова же посчитала, что это не будет хорошей идеей со стороны Германии.

«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — указала она.

Ранее Захарова резко раскритиковала президента Франции Макрона. Тот заявил об угрозе со стороны России как его собственной стране, так и всей Европе. Дипломат назвала риторику французского лидера набором лживых тезисов.