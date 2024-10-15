Глава Белого дома заявил о готовности к переговорам с Москвой по ядерному разоружению. По словам политолога Дмитрия Еловского, американский лидер Джо Байден либо на самом деле стремится к деэскалации, либо просто хочет показать, что американцы «за добро». Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что Штаты очень желают деэскалации ситуации и подают сигналы Москве и Пекину о возможности начать диалог по новой системе коллективной безопасности в мире, неотъемлемой частью которой является регулирование и ограничение ядерного оружия.

По мнению эксперта, такое заявление Байдена необходимо рассматривать в связке со срывом встречи западных лидеров в формате «Рамштайн» и отказом проводить мирный саммит по Незалежной в ноябре.

Он подчеркнул, что «Рамштайн» является сигналом Киеву, что ему пора остановиться и идти на переговоры.

Ранее сообщалось, что Байден пропустил заседание «Рамштайн», не желая комментировать конфликт в Украине.