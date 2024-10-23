Политолог Еловский пояснил причины заявления правящей партии Грузии о предложении Запада развязать войну с Россией

По словам политолога Дмитрия Еловского, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, рассказав о предложении западных стран развязать войну с Россией, преследовал две цели. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в действительности это аккуратный вынос грязного белья американской политики на всеобщее обозрение. При этом в таком случае Иванишвили решает сразу ряд задач: электоральную - в Грузии идут напряженные выборы, ключевой противник его партии — прозападные политики, и стратегическую — мир из однополярного превращается в многополярный.

По мнению эксперта, грузинские элиты приходят к совершенно очевидному для любого здравомыслящего человека выводу, что в многополярном мире лучше держаться поближе к одному из центров силы. И Россия, Китай и Индия явно ближе к культурном, экономическом, политическом и географическом отношении, чем западные страны.

Ранее спикер парламента Грузии заявил о подготовке госпереворота.