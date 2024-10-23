Спикер парламента Грузии заявил о подготовке госпереворота
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Шалва Папуашвили заявил о готовящемся госперевороте. Его словами поделилось РИА Новости.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили высказывает опасения по поводу возможного госпереворота после парламентских выборов, которые намечены на 26 октября.
Он утверждает, что существуют все признаки группы, готовящейся к перевороту, и подчеркивает, что подобные попытки планировались и ранее, в частности, после выборов в 2020 году.
Папуашвили сообщает о намерениях составить фальшивые отчеты о выборах, что создаст ложный повод для беспорядков и дестабилизации ситуации в стране.
В апреле 2024 года в Грузии прошла волна протестов против закона об иностранных агентах. Серия уличных демонстраций прошла по всей стране. В мае из-за политических беспорядков было перекрыто автомобильное движение на проспекте Шоты Руставели в Тбилиси.
Ранее в Грузии рассказали о предложении Запада начать новую войну с Россией.