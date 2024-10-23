Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили высказывает опасения по поводу возможного госпереворота после парламентских выборов, которые намечены на 26 октября.

Он утверждает, что существуют все признаки группы, готовящейся к перевороту, и подчеркивает, что подобные попытки планировались и ранее, в частности, после выборов в 2020 году.

Папуашвили сообщает о намерениях составить фальшивые отчеты о выборах, что создаст ложный повод для беспорядков и дестабилизации ситуации в стране.

В апреле 2024 года в Грузии прошла волна протестов против закона об иностранных агентах. Серия уличных демонстраций прошла по всей стране. В мае из-за политических беспорядков было перекрыто автомобильное движение на проспекте Шоты Руставели в Тбилиси.

Ранее в Грузии рассказали о предложении Запада начать новую войну с Россией.