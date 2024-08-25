Политолог Еловский считает, что Эмираты могут выразить Парижу протест на фоне задержания Дурова

По словам политолога Дмитрия Еловского, Объединенные Арабские Эмираты не будут вводить против Франции санкции в связи с задержанием в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, несмотря на наличие у него гражданства Эмиратов, возможно лишь выражение протеста. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что в этом случае большую роль играет именно репутация самой Франции. Так, после этого инцидента многие предприниматели вполне могут окончательно убедиться в бесполезности купленных гражданств.

По мнению эксперта, ценность имеет гражданство страны с ядерными боеголовками, стратегическими бомбардировщиками, армиями и авианосными группами, а любого другого государства, которое не имеет подобных привилегий, всего лишь просто фантик.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий намерен обсудить задержание Дурова с Марин Ле Пен.