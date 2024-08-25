Слуцкий намерен обсудить задержание Дурова с Марин Ле Пен

Взятие под стражу прямо в аэропорту Парижа французскими правоохранителями основателя Telegram Павла Дурова — «часть антироссийской политики Запада». Такую точку зрения в своем аккаунте в соцсетях озвучил председатель комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Со слов Слуцкого, задержание Дурова происходило по всем существующим на Западе недемократическим канонам: «с выдвижением голословных обвинений во всех смертных грехах, попиранием основных прав и свобод, и, конечно же, с двойными стандартами».

«Цель банальна — тотальная слежка и цензура, попытка „заткнуть рот“ неудобной для западных элит правде», — написал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, в ближайшее время он собирается созвониться с одним из руководителей «Национального объединения» с Марин Ле Пен и переговорить по поводу задержания Дурова на французской земле.

Минувшим вечером, 24 августа, в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.