Политолог Еловский считает, что сделка по обмену заключёнными между Москвой и Вашингтоном поднимет рейтинг Харрис

По словам политолога Дмитрия Еловского, прошедший обмен заключенными между нашей страной и западными государствами был необходим действующему американскому лидеру Джо Байдену с целью выбить из «колоды аргументов» экс-главы Белого дома Дональда Трампа еще один козырь, так как ранее тот указывал на неспособность американской администрации вернуть граждан Штатов, которые содержатся в заключении в России, домой. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что состоявшаяся сделка пойдет в копилку президентской кампании Камалы Харрис, которой позарез необходимо поднимать собственные рейтинги.

По мнению эксперта, сам Байден уже не в том состоянии, чтобы получать выгоду от данной сделки. Кроме того, он может даже не дожить до дня голосования. В связи с чем ключевым выгодоприобретателем от обмена с американской стороны становится кандидат демократов Харрис и сама партия.

Он добавил, что пока Трамп, утверждавший, что администрация Байдена не сможет вытащить заключенных из России, данный раунд скорее проигрывает. Кроме того, демократам весьма необходимо до выборов показать хоть какое-то движение в сторону мирного соглашения на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп похвалил Россию за феноменальную сделку по обмену заключенными.