Эксперт Федоров объяснил выгоду отставки правительства Франции для РФ

Французский парламент отправил в отставку правительство. Сторонникам президента Эммануэля Макрона прогнозируют «крушение». Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с gazetametro.ru рассказал, есть ли в ситуации плюсы для России.

Нижняя палата парламента Франции набрала большинство голосов за отставку правительства. Как отметил Сергей Федоров, случай необычный: такое произошло впервые за последние полвека. По словам эксперта, в парламенте активно объединились «левые» и «правые», те, которые имеет наибольшее влияние. В итоге правительство, возглавляемое Мишелем Барнье, было распущено.

Федоров предполагает, что на место Бранье могут выдвинуть министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Однако несмотря на это, стране прогнозируют политический кризис до лета 2025 года.

«Макрон однозначно заточен на конфронтацию с Россией, которую он обвиняет в агрессии и всех смертных грехах. Да и предполагаемый новый премьер Лекорню неоднократно ездил в Киев, где обещал поддержку "до последнего украинца". Поэтому никаких изменений в лучшую сторону для нас не предвидится», – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России назвали Макрона худшим из президентов Франции.