По словам политолога Дмитрия Евстафьева, за угрозами главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес европейских лидеров, решивших поехать в Москву 9 Мая, стоит попытка Евросоюза явочным порядком установить контроль над международной деятельностью государств. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в данном случае действует принцип «прецедентного права»: один раз прогибаешься, и дальше тобой крутят, как хотят. Тем не менее оказалось, что мнение Каллас никого в Евросоюзе не интересует, поскольку в тот же день ее заявление было дезавуировано неназванными представителями Евросоюза, отметившими, что объединение не имеет полномочий кому-то что-то запрещать.

Ранее сообщалось, что Словакии ответили на слова Каллас о параде Победы в Москве.