В Словакии ответили на слова Каллас о параде Победы в Москве

Никакая Еврокомиссия не может указывать политикам из стран объединения, куда им можно ехать, а куда нет. Такое заявление сделал Роберт Фицо, премьер-министр Словакии. Его слова привело РИА Новости.

Политик сообщил, что поедет праздновать 9 Мая в Москву и никакие угрозы со стороны не в состоянии повлиять на него. Он сделает это, чтобы отдать дань уважения тем солдатам Красной армии, которые погибли во время войны.

«Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить», — указал он.

Фицо также напомнил, что сейчас 2025 год, а вовсе не 1939-й и диктование условий сейчас не в почете. Он сообщил, что считает заявление Каллас неуважительным.

Ранее руководитель дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что всех тех, кто поедет в Россию отмечать День Победы, будут ожидать последствия. Она заявила, что в Брюсселе требуют от всех государств ЕС не принимать никакого участия в праздновании, которое будет проходить в Москве.