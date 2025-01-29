По словам политолога Дмитрия Евстафьева, проблема европейской политики в том, что рано или поздно кто-то тоже пожелает сделать свою страну великой, и этот кто-то объявится либо в Германии, либо в Польше. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что тем более существует вокруг возможность сделать Польшу великой безопасно, поскольку для этого нет необходимости пока воевать ни с Германией, ни с Россией, ни даже с Белоруссией.

По мнению эксперта, если на самом деле будет возникать на территории в западных областях Незалежной некое дикое поле, бегающими по нему вооруженными до зубов, тревожными людьми, то взятие со стороны Польши под контроль указанного пространства станет исторически прогрессивным.

Ранее он заявил, что западные страны ненавидят себя за собственную историю.