По словам политолога Дмитрия Евстафьева, в странах Старого Света сложилась своего рода политическая антисистема, которая нацелена на разрушение наследия собственного прошлого. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что именно в этом и заключается враждебность к России, поскольку западные страны видят в ней многое из своей истории: христианство, традиционные ценности, семью. Запад ненавидит себя за свою историю.

По мнению эксперта, уничтожение традиций в Европе ведется систематически, на данный счет там имеются соответствующие теоретические наработки.

Он отметил, что в Европе издано достаточное количество книг по уничтожение традиций, якобы для полной реализации потенциала демократии и либерализма. И теперь страны Старого Света ненавидят Россию за то, что она сохранила часть тех традиций, которые они в себе уничтожили.

Ранее сообщалось, что Россия окажет помощь иностранцам в переселении, если они не приемлют западные ценности.