Политолог Евстафьев оценил сравнение Трампом бомбардировки Ирана и Японии

Политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал заявление Дональда Трампа, сравнившего возможные удары по Ирану с атомными бомбардировками Японии. Об это сообщает радио Sputnik.

По его словам, американские политики убеждены, что именно ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки («Малыш» и «Толстяк») сломили Японию, заставив ее капитулировать. Однако решающую роль сыграл разгром Квантунской армии СССР, лишивший Японию сил для обороны, но в США этот фактор игнорируют, делая ставку на «моральный эффект» от бомбардировок.

Эксперт добавил, что подобное восприятие истории может привести к опасным аналогиям в современной политике и переоценке эффективности силового давления без учета реального баланса сил.

По его мнению, сравнение Трампа отражает типичный для США подход, где военная мощь считается универсальным решением. Однако, как показывает история Японии, исход конфликтов определяют не только удары с воздуха, но и действия на земле.

Ранее сообщалось, что в Токио ответили Трампу, сравнившему удары по Ирану с атомными бомбардировками.