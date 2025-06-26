В Токио ответили Трампу, сравнившему удары по Ирану с атомными бомбардировками

В Токио ответили на слова президента США Дональда Трампа, который сравнил удары по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во Время второй мировой войны, передает ТАСС.

О том, как власти Японии относятся к подобного рода высказываниям со стороны американского президента, журналисты спросили генерального секретаря кабинета министров Японии Есимаса Хаяси во время пресс-конференции.

По его словам, Токио придерживается последовательной позиции, подтверждающей, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к большому количеству жертв и гуманитарной катастрофе.

«Мы в курсе обозначенных вами высказываний [Дональда Трампа]…Что касается нашего мнения о такой оценке событий, то, если говорить в целом, считаем, что дискуссию о том, как оценивать те или иные исторические события, должны вести эксперты», — сказал Хаяси.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать работу по достижению мира без вмешательства ядерного оружия. Хаяси подчеркнул, что мировые лидеры обязаны делать все, чтобы такая катастрофа, как в Хиросиме и Нагасаки, не повторилась.

Накануне Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сравнил удары по ядерным объектам Ирана с бомбардировками японских городов в 1945 году. Напомним, 6 и 9 августа того года США впервые применили ядерное оружие, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки. По официальным данным, количество жертв атомных бомбардировок США достигает 350 тыс. человек.

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