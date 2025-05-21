Политолог Евстафьев оценил возобновление диалога между Россией и США
Политолог Евстафьев: отношения между Вашингтоном и Москвой налаживаются
Фото: [www.kremlin.ru]
По словам политолога Дмитрия Евстафьева, ключевым торговым партнером Советского Союза до 21 июня 1941 года была Германия, а ключевым торговым партнером Германии до 21 июня 41-го был СССР, в связи с чем в этом отношении с Трампом трудно. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что, хотя отношения и налаживаются, война все ближе и пока она, правда, на Ближнем Востоке вырисовывается.
Ранее сообщалось, что Трамп высказался об ощутимом прогрессе по украинскому конфликту.