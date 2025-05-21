Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп придерживается мнения о том, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным собеседники сильно продвинулись в вопросе разрешения продолжающийся на Украине военной конфронтации.

«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — заявил глава США в Белом доме в ходе встречи с руководителем ЮАР Сирилом Рамапосой.

Сегодня же высказывался по теме Украины и госсекретарь США Марко Рубио. В частности, он заявил о том, что США не давали Киеву гарантий военного характера в рамках соглашения о редкоземельных металлах.

Ранее стало известно о том, что Трамп выразил лидерам европейских государств уверенность в победе России в украинской конфронтации. При этом политик использовал тезисы, ранее озвученные Кремлем.