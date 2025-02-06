Политолог Евстафьев пояснил, почему властям Штатов придется вскрывать черные программы Госдепартамента

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, американским властям теперь придется вскрывать черные программы Госдепа вроде USAID. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что если копать дальше, то придется объяснять, через какие схемы финансировались нацдвижения в незалежной и кому платили на постсоветском пространстве.

По мнению эксперта, ситуация в Штатах накалилась настолько, что теперь можно вскрывать даже наиболее неприкосновенные структуры, через которые годами «кормились» вашингтонские политики и проводились серые схемы по всему миру.

Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов.