По словам политолога Дмитрия Евстафьева, Вашингтон открыто вмешивался в досрочные парламентские выборы в ФРГ, начиная от людей евроатлантического плана и заканчивая Маском и Вэнсом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что назвать такой итог пролетом фанеры над Парижем тоже нельзя, однако ожиданий он не оправдал. Тем не менее в отношении «Альтернативы для Германии» попытка американцев лоббировать указанную партию сыграла ей скорее в минус.

По мнению эксперта, все возможности Трампа строить кого-либо по струнке ограничиваются только тем пространством, которое он контролирует.

Ранее Шольц высказался об итогах выборов в Германии.