РФ окажет помощь иностранцам в переселении, если они не приемлют ценности Запада

Россия готова оказать содействие в переселении иностранным гражданам, если они не приемлют ценности Запада. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ обозначает льготный порядок обращения при переселении в Россию в качестве гуманитарной поддержки.

Отмечается, что обратиться за предоставлением права на временное проживание в России могут те граждане иностранных государств, которые могут владеть государственным языков РФ, знают ее историю и основы законодательства.

Поводом для переселения также может стать неприятие политики своих стран, которые навязывают «деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Перечень ценностей накануне был установлен Основами государственной политики. Список государств, которые посвящают свою политику развитию «деструктивных ценностей» предстоит составить правительству РФ.

Кроме того, Министерству иностранных дел (МИД) России поручено уже в сентябре начать выдавать визу иностранным гражданам, которые обратились по нравственным мотивам. Срок проживания в России установлен на три месяца.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевом. Стороны провели переговоры в Баку. Лидеры двух государств обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, а также политическую обстановку в мире.