Политолог Федорова перечислила общие моменты повестки российских политических партий

По словам политолога Анны Федоровой, российские политические партии работают в схожей повестке по важным для общества темам. Об этом сообщают « Известия ».

Она уточнила, что эксплуатация одинаковой повестки происходит в силу консенсуса по теме спец операции и прогрессивной шкалы налогообложения. Это же касается и истории с индексацией пенсий работающим пенсионерам, миграционной повестки, общественного запроса на социальную справедливость.

По мнению эксперта, за текущую избирательную кампанию рейтинг ЛДПР и КПРФ остался стабильным на фоне сплоченности общества, не располагающей к резким скачкам популярности. На сегодняшний день наша страна проживает период беспрецедентной сплоченности граждан по основным вопросам.

Ранее эксперты назвали ключевое отличие предвыборной президентской кампании нынешнего года.