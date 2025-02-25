Политолог Фельдман дал оценку антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине

По словам политолога Павла Фельдмана, принятый документ Генассамблеи ООН по Украине не имеет юридически обязывающего характера, чего нельзя сказать об одобренной Советом Безопасности ООН американской версии резолюции по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что само предложение Штатами собственного проекта резолюции по Киеву Совету Безопасности ООН без критики Москвы свидетельствует о том, что Москва и Вашингтон пришли к согласию по вопросу украинского кризиса. Так, документ был принят большинством голосов, при этом Лондон и Париж решили воздержаться, что демонстрирует их молчаливое несогласие с американской позицией.

По мнению эксперта, если бы страны Старого Света наложили вето на резолюцию, которая содержит призыв к скорейшему разрешению украинского конфликта, то показали бы свою приверженность дальнейшей военной конфронтации.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине.