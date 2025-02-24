По сведениям информационного агентства, за высказались 93 страны, позицию против выразили 18 государств, а еще 65 не заняли ни одну из сторон. Принятая резолюция призывает к «деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины». При этом от российской стороны требуется «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все вооруженные силы из Украины, а также в одностороннем порядке завершить боевые столкновения.

При этом в документе не упоминаются и не осуждаются атаки ВСУ на мирных жителей России, как и присутствие представителей киевского режима в Курской области. Нет там и ни слова о праве народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. Резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 государствами.

Уточняется, что первый раз с начала специальной военной операции в документе нет ключевого соавтора – США. Известно, что американская сторона подготовила собственный вариант нейтрального характера. По нему голосование состоится позже. Резолюции Генассамблеи альянса не несут в себе юридически обязывающую силу.

Ранее стало известно, что республиканцы внесли проект закона о выходе США из ООН.