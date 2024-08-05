Политолог Гамбашидзе назвал причину тайного визита американских чиновников в Иран

Одно из кувейтских СМИ заявило, что американские чиновники в первых числах месяца тайно прибыли в Иран, чтобы предупредить, что Вашингтон не желает большой войны на Ближнем Востоке. По словам политолога Ильи Гамбашидзе, сегодня Штаты, а именно Демократическая партия, весьма боятся начала большой войны в ближневосточном регоне. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что данная война станет показателем того, насколько американское лидерство является фикцией, насколько США, даже с тремя авианосными группировками, не способны контролировать ситуацию в макрорегионе.

По мнению эксперта, дипломаты Штатов не хотят допустить войны, продолжая защищать Израиль. Поэтому Вашингтон может попытаться напугать Иран прямым участием авианосных группировок в конфликте.

Он отметил, что для США также важно, как на президентских выборах станут вести себя избиратели-евреи, поэтому Нетаньяху является весьма опасным для американцев партнером, которого администрация Байдена сравнивает с российским лидером Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее политолог Станислав Тарасов заявил, что Тель-Авив и Вашингтон ведут информационную войну против Тегерана.