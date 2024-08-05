Политолог Тарасов считает, что Тель-Авив и Вашингтон ведут информационную войну против Тегерана

По информации израильских чиновников, власти Израиля рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Ирану, вероятность которого зависит от наличия у США и Израиля нужных разведданных о плане атаки Ирана. Политолог Станислав Тарасов дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, публичные заявления, следующие со стороны Израиля и со стороны США, больше напоминают признаки ведущейся информационной войны и политического давления на Иран. Кроме того, на него оказывается и оперативное информационное давление навязыванием концепции убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, продвигается версия о заговоре внутри спецслужб.

Эксперт добавил, что заявления американской и израильской сторон о том, что мир ожидает иранский удар, вызывают вопросы. Это говорит о том, что в действии элементы информационной и политической борьбы против Ирана, своего рода политическое давление на иранское руководство и попытки сократить эффект возможного контрудара Ирана по Израилю.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран и «Хезболла» нападут на Израиль в ближайшие сутки.