По словам политолога Ильи Гамбашидзе, переговоры о судьбе Незалежной в британской столице не дадут никакого эффекта, в том числе не приведут к немедленному прекращению огня. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что и немедленного прекращения огня после них не произойдет, поскольку эффект уже получен раньше и оказать влияние на него не выйдет. Госсекретарь США Рубио это отлично понимает, министры стран Старого Света тоже, и потому «пропускают ход».

По мнению эксперта, американский лидер с соратниками не желает мира на Украине, он решает совсем иную задачу, а именно прекращение противостояния с Россией. И уже сейчас Москва и Вашингтон находятся в тесном контакте, между ними есть взаимное понимание и доверие.

Ранее украинский эксперт Шеслер назвала причины отказа Зеленского от перемирия.