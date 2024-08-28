Политолог Гамбашидзе пояснил правдоподобность версии о «заказе» Вашингтоном ареста Дурова

По словам политтехнолога Ильи Гамбашидзе, версия вашингтонского «заказа» ареста Павла Дурова в Париже выглядит правдоподобной. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что Telegram во всем мире имеет репутацию крупнейшего носителя «новых медиа», который неподконтролен властям никакого государства и никаким транснациональным корпорациям. А американских демократов такой расклад не устраивает, поскольку они считают, что этот мессенджер работает на Республиканскую партию и Дональда Трампа. Поэтому в Штатах боятся детища Павла Дурова и хотели бы минимизировать его воздействие на американскую политику.

По мнению эксперта, версия об участии американских спецслужб в атаке на Павла Дурова руками французских жандармов не выглядит как конспирологическая теория.

Ранее также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом Дурова стоит Вашингтон.