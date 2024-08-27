По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, в действительности за арестом в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что указанный мессенджер является одной из немногочисленных крупных интернет-площадок, на которую Штаты не имеют влияния. При этом она работает во многих государствах, представляющих интерес для Запада.

По мнению председателя Госдумы, в преддверии президентских выборов действующему главе США Джо Байдену важно взять мессенджер под контроль.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры.