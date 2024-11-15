Политолог Гамбашидзе спрогнозировал поведение нового госсекретаря США

Во первого срока вновь избранного американского лидера Дональда Трампа нередко обвиняли в том, что он не сумел сформировать дееспособную команду, а собрал случайных людей, часть из которых не являются его единомышленниками. По словам политолога Ильи Гамбашидзе, новая команда состоит из тех, кто явно разделяет убеждения будущего главы Белого дома и готов эти убеждения отстаивать. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что будущий американский лидер собирает людей, которые могут вызывать яркую негативную реакцию как у демократов внутри Штатов, так и на международной арене. Например, Рубио известен как непримиримый русофоб, что является явным посланием в адрес Москвы.

По мнению эксперта, в плане профессионализма новых назначенцев Трампа каждого из них будет «играть» профессиональная команда бюрократов. Поэтому ожидать, что данные люди станут допускать «школьные» ошибки на своих направлениях, не стоит.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил сенатора Марка Рубио на должность госсекретаря США.